Шахтер не сумел подписать японского вингера

Донецкий клуб собирался произвести достаточно необычный для себя трансфер, однако не сумел договориться о цене.

Шахтер собирался приобрести полузащитника Портимоненсе Сея Накадзиу, однако не сумел договориться с клубом о стоимости футболиста, сообщает португальское издание Record.

По информации источника, отступные за японского футболиста составляли 10 миллионов евро. После того как "горняки" предложили указанную сумму, португальский клуб ответил, что клаусула за игрока составляет уже 20 миллионов.

Отметим, что японец был призван заменить Бернарда, который уже в летнее межсезонье может покинуть состав дончан.

Ранее сообщалось, что Шахтер положил глаз на таланта загребского Динамо. Также СМИ сообщали, что Шахтер хочет включить Зинченко в сделку по Фреду.

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