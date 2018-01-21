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Не для слабонервных: Шовковский шокировал жуткими фото своих травм за карьеру

Комментариев: 2
Бывший голкипер Динамо рассказал о тяжелой жизни спортсменов, показав переломанные пальцы.
Александр Шовковский
Александр Шовковский
instagram.com/aleksandrshovkovskyi

Легендарный вратарь киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский на странице в Facebook выложил фотографии рук с травмами, с которыми ему пришлось столкнуться в течение карьеры.

"Что вы знаете о спорте? Спорт – это не только радость побед и горечь поражений. Это не только хвалебные отзывы и завоеванные медали и награды, но и килограммы пролитого пота, километры преодолеваемых препятствий и тонны негатива за пройденную карьеру.

Это месяцы, а то и годы реабилитаций после полученных ушибов, мышечных растяжений, переломов и разрывов связок. Это жертвование собой и своим здоровьем ради личного и командного успеха. И когда спортивная жизнь спортсмена заканчивается, он еще долго и часто на всю оставшуюся жизнь ощущает на себе все последствия своего спортивного пути.

Хочу пожелать всем спортсменам как можно меньше травм и как можно больше побед, чтобы боги Олимпа были благосклонны к вам", – написал Шовковский.

Смотри также, как игроки Динамо "отдубасили" ковриками Коваля на прощании игрока.

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Теги: Александр Шовковский, руки, фото, травмы, вне игры, футбол
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Комментариев (2)
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mtommoup    21.01.2018, 23:47
Оценка:  0
mtommoup
О бля,несчастный!Покажи лучше миллионы своих баксов,которые тебе заплатили за твою"очень тяжёлую"работу!
гость  (аноним)  21.01.2018, 23:41
Оценка:  -1
гость
Настоящий воин!
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