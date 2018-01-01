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Игроки Динамо "отдубасили" ковриками Коваля на прощании игрока

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Вратарь сборной Украины продолжит карьеру в Испании.
Александр Хацкевич и Максим Коваль
Александр Хацкевич и Максим Коваль
ФК Динамо Киев

Голкипер киевского Динамо Максим Коваль до конца сезона 2017/2018 на правах аренды будет выступать за футбольный клуб Депортиво из Ла-Коруньи.

Во время утренней тренировки на испанском сборе, которая состоялась на территории отеля La Quinta, вратарь столичного клуба попрощался с партнерами по команде.

Игроки Динамо оригинально пожелали удачи Ковалю в Депортиво, "побив" того ковриками.

Ранее сообщалось, что фанаты Альбасете спели о Зозуле во время матча.

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Теги: Максим Коваль, тренировка, видео, прощание, Динамо Киев, Депортиво, футбол
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