Максим Коваль продолжит карьеру в испанской Примере

Киевское Динамо отпустило своего вратаря в Депортиво.

Голкипер киевского Динамо Максим Коваль продолжит карьеру в испанском Депортиво, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Коваль переберется в Депортиво в полугодичную аренду с правом последующего выкупа.

Сообщается, что в начале следующей недели украинец прибудет в Ла-Корунью для прохождения медосмотра и окончательного завершения перехода.

После первого круга испанской Ла Лиги клуб из Ла-Коруньи занимает 18-е место в турнирной таблице. Свой следующий матч Депортиво проведет 21 января, на выезде против мадридского Реала.

В этом сезоне Коваль провел 11 матчей в УПЛ, 2 матча в квалификации Лиги чемпионов и 5 в Лиге Европы (2 в раунде плей-офф и 3 в групповом раунде).

Напомним, этой зимой Артем Кравец перешел из Динамо в Кайзериспор.

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