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Динамо вничью завершило контрольный матч с Хеугесундом

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Первый мяч киевского Динамо на сборах забил Дерлис Гонсалес.
Дерлис Гонсалес
Дерлис Гонсалес
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо провело второй матч на сборах, сыграв вничью с Хоугесундом 1:1.

Как и накануне в проигранном матче Сант-Галлену, киевляне первыми пропустили. Ротань невдалеке от своей штрафной не лучшим образом выполнил поперечную передачу, которую перехватили соперники вывели на удар Торбьорна Каллевога, который от линии штрафной поразил ворота Бущана.

Динамо довольно быстро отыгралось. В ходе быстрой контратаки Беседин оттянул на себя защитников, в свободную зону ворвался Гонсалес, который получил мяч и переиграл кипера.

На второй тайм Хацкевич полностью поменял состав. Моменты были как у одной, так и у другой команд, но счет не изменился.

Динамо — Хоугесунд 1:1
Голы: Дерлис Гонсалес, 28 — Торбьерн, 11

Состав Динамо:

1-й тайм: Бущан – Морозюк, Бурда (Попов, 26), Кадар, Миколенко – Шепелев, Буяльский, Гармаш, Вербич, Гонсалес – Беседин

2-й тайм: Рудько – Кендзера, Хачериди (Пантич, 67), Шабанов, Пиварич – Шепелев, Шапаренко, Смирный, Гусев, Калитвинцев – Хлебас (Хлебас, 67)

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Теги: Динамо Киев, подготовительные сборы, контрольный матч
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Комментариев (1)
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Потому_что    20.01.2018, 20:14
Оценка:  0
Потому_что
Было бы странно, если бы выиграли,соперник то серьезный.
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