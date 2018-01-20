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Наполи отказался покупать Бернарда из-за высоких требований футболиста - СМИ

Комментариев: 1
Полузащитник Шахтера останется в Украине.
Бернард
Бернард
ФК Шахтер

Представители Наполи провели еще одну попытку переговоров с Шахтером по поводу приобретения бразильского полузащитника Бернарда.

По информации издания Тuttonapoli, игрок выдвинул слишком высокие финансовые требования, поэтому неаполитанцы отказались продолжать переговоры.

Отметим, что Наполи интересовался также Тайсоном.

Ранее сообщалось, что английские клубы заинтересованы в покупке игрока Шахтера Фреда.

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Теги: Бернард, Шахтер, Наполи, трансфер
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Комментариев (1)
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ПЕЛЕ  (аноним)  20.01.2018, 17:03
Оценка:  +1
ПЕЛЕ
Зажрался, черножопый крот. Сиди и дальше в шахте, ахметка судей купил, золотые медали тоже вот и вылизуй ЗОРРО все части тела дальше.
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