Наполи отказался покупать Бернарда из-за высоких требований футболиста - СМИ

Полузащитник Шахтера останется в Украине.

Представители Наполи провели еще одну попытку переговоров с Шахтером по поводу приобретения бразильского полузащитника Бернарда.

По информации издания Тuttonapoli, игрок выдвинул слишком высокие финансовые требования, поэтому неаполитанцы отказались продолжать переговоры.

Отметим, что Наполи интересовался также Тайсоном.

Ранее сообщалось, что английские клубы заинтересованы в покупке игрока Шахтера Фреда.

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