Динамо – Хеугесунд: видео онлайн трансляция товарищеского матча
Динамо продолжает серию контрольных поединков на подготовительном сборе в Испании. Смотри видео онлайн трансляцию товарищеского матча Динамо – Хеугесунд.
Динамо 20 января проведет второй товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона-2017/18.
Соперником "бело-синих" станет норвежский клуб Хеугесунд.
Смотри видео онлайн трансляцию контрольного поединка Динамо – Хеугесунд, который начнется в 17:30 по киевскому времени.
Напомним, что в первом поединке 2018 года Динамо потерпело поражение от Санкт-Галлена.
Также помимо этой встречи подопечные Александра Хацкевича проведут еще 3 матча. С полным расписанием матчей Динамо на сборе в Марбелье можно ознакомиться здесь.
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