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Динамо – Хеугесунд: онлайн трансляция матча

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Динамо продолжает серию контрольных поединков на подготовительном сборе в Испании. Смотри видео онлайн трансляцию товарищеского матча Динамо – Хеугесунд.
Динамо – Хеугесунд: онлайн трансляция матча
Динамо – Хеугесунд: онлайн трансляция матча
ФК Динамо Киев

Динамо 20 января проведет второй товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона-2017/18.

Соперником "бело-синих" станет норвежский клуб Хеугесунд.

"Бело-синие" выйдут на поле следующим составом:

Смотри видео онлайн трансляцию контрольного поединка Динамо – Хеугесунд, который начнется в 17:30 по киевскому времени.

Напомним, что в первом поединке 2018 года Динамо потерпело поражение от Санкт-Галлена.

Также помимо этой встречи подопечные Александра Хацкевича проведут еще 3 матча. С полным расписанием матчей Динамо на сборе в Марбелье можно ознакомиться здесь.

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Теги: футбол, Динамо Киев, Хеугесунд, видео, онлайн трансляция, подготовительные сборы, межсезонье, товарищеский матч
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