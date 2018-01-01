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Лунин: Предложение от Сосьедада есть, а Испания мне нравится

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Вратарь Зари близок к переходу в испанский клуб.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
ФК Заря

Голкипер луганской Зари и сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал свой вероятный переход в состав Реала Сосьедад.

"Насколько я знаю, конкретное предложение получено. Клубы общались между собой. Мне Испания нравится. Там техничный и быстрый футбол. Просто нравится, и все. Если я приму решение уходить туда, то значит, что готов бороться. Если не буду готов, то никуда не уйду.

Конкуренция с Рулли? Я смотрел несколько игр, хороший вратарь. Но в европейских чемпионатах слабых вратарей нет.

Пока я здесь и полностью отдаюсь Заре. Здесь очень хороший уровень", – сказал Лунин каналу Футбол 1.

Ранее сообщалось, что представитель Реал Сосьедад прилетел в Киев для подписания вратаря Зари.

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Теги: Андрей Лунин, Заря, интерес, Реал Сосьедад, футбол
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