Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шахтер просматривает экс-капитана молодежки дортмундской Боруссии

Комментариев: 0
Защитник Мохаммед Эль Буззатти может стать игроком донецкого Шахтера.
Мохаммед Эль Буззатти
Мохаммед Эль Буззатти
Getty Images

Вместе со второй командой донецкого Шахтера играет уроженец Марокко Мохаммед Эль Буззатти, сообщает Football.ua.

21-летний центральный защитник является воспитанником дортмундской Боруссии, где был капитаном в молодежных командах клуба.

Последний сезон Эль Буззатти провел в аренде в Оснабрюке, который выступает в третьем немецком дивизионе. На его счету 13 матчей в первой команде Оснабрюка, а также 4 матча в дублирующем составе. Также защитник провел несколько матчей за юношеские сборные Марокко.

Ранее сообщалось, что Шахтер положил глаз на таланта загребского Динамо.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Шахтер, Боруссия Д, просмотр, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь