Шахтер просматривает экс-капитана молодежки дортмундской Боруссии

Защитник Мохаммед Эль Буззатти может стать игроком донецкого Шахтера.

Вместе со второй командой донецкого Шахтера играет уроженец Марокко Мохаммед Эль Буззатти, сообщает Football.ua.

21-летний центральный защитник является воспитанником дортмундской Боруссии, где был капитаном в молодежных командах клуба.

Последний сезон Эль Буззатти провел в аренде в Оснабрюке, который выступает в третьем немецком дивизионе. На его счету 13 матчей в первой команде Оснабрюка, а также 4 матча в дублирующем составе. Также защитник провел несколько матчей за юношеские сборные Марокко.

Ранее сообщалось, что Шахтер положил глаз на таланта загребского Динамо.

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