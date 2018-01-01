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Игроки Шахтера на Крещение искупались в Средиземном море

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Православные всего мира 19 января отмечают великий праздник – Крещение Господне.
Игроки Шахтера на Крещение искупались в Средиземном море
Игроки Шахтера на Крещение искупались в Средиземном море
ФК Шахтер

Игроки донецкого Шахтера Андрей Пятов, Сергей Кривцов и Тарас Степаненко совершили омовение в волнах Средиземного моря, несмотря на холодную воду

Напомним, сегодня, 19 января, великий праздник для православных всего мира – Крещение Господне.

"Ощущения замечательные, вода даже теплее, чем воздух на улице. Так получается, что 19 января мы всегда находимся на сборах и, если есть такая возможность, стараемся с ребятами окунуться. Сегодня довольно прохладно, поэтому мало кто решился купаться в море.

Что касается подготовки, то все проходит отлично. Добавились новые упражнения, практически все время занимаемся с мячами. Тренерский штаб грамотно добавляет аэробные нагрузки. Нам это очень нравится, ведь ни один футболист не любит просто бегать по кругу. Большое внимание уделяем фитнесу, то тоже важно", - цитирует Степаненкоофициальный сайт "горняков".

Ранее сообщалось, что Олимпик отметил Крещение заплывом в Средиземном море.

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Теги: Шахтер, Крещение, купание, Средиземное море, фото, вне игры, футбол
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