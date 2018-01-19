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Динамо – Санкт-Галлен 0:2 видео голов и обзор товарищеского матча

Комментариев: 1
Динамо проиграло Санкт-Галлену. Смотри видео голов и обзор матча Динамо – Санкт-Галлен.

Киевское Динамо провело первый матч на сборе в Испании.

Александр Хацкевич принял решение сыграть в стартовом матче тренировочного сбора двумя разными составами в каждом тайме.

Оба состава пропустили по одному голу, а сами распечатать ворота швейцарцев не сумели. Динамовцы стартовали в Испании с поражения.

Смотри видео голов и обзор матча Динамо – Санкт-Галлен:

Динамо – Санкт-Галлен 0:2

Голы: Иттен, 34, Таффер, 87

Динамо (первый тайм): Маханьков – Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич – Гармаш, Буяльский, Шепелев – Гонсалес, Хлебас, Вербич

Динамо (второй тайм): Бущан – Морозюк, Хачериди, Кадар, Миколенко – Алибеков, Ротань – Смирный, Шапаренко, Калитвинцев – Беседин.

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Теги: Динамо Киев, Санкт-Галлен, видео голов, обзор матча, товарищеский матч, футбол
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Комментариев (1)
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Петроолексиевыч  (аноним)  19.01.2018, 20:35
Оценка:  0
Петроолексиевыч
Хороший старт! так сказать абнадеживащий!!!)
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