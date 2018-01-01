Динамо потерпело первое поражение в новом году

Киевляне уступили Санкт-Галлену в рамках товарищеского матча на подготовительном сборе в Испании.

Команда Александра Хацкевича не сумела обыграть Санкт-Галлен ФК Динамо Киев

Подробности матча читайте на нашем сайте немного позже. Динамо – Санкт-Галлен 0:2

Голы: Иттен, 34, Таффер, 87 Динамо (первый тайм): Маханьков – Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич – Шепелев – Гонсалес, Буяльский, Гармаш, Вербич – Хлебас. Динамо (второй тайм): Бущан – Морозюк, Кадар, Хачериди, Миколенко – Смирный – Гусев, Шапаренко, Алибеков, Калитвинцев – Беседин

Isport.ua