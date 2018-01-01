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Динамо потерпело первое поражение в новом году

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Киевляне уступили Санкт-Галлену в рамках товарищеского матча на подготовительном сборе в Испании.
Команда Александра Хацкевича не сумела обыграть Санкт-Галлен
Команда Александра Хацкевича не сумела обыграть Санкт-Галлен
ФК Динамо Киев

Подробности матча читайте на нашем сайте немного позже.

Динамо – Санкт-Галлен 0:2
Голы: Иттен, 34, Таффер, 87

Динамо (первый тайм): Маханьков – Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич – Шепелев – Гонсалес, Буяльский, Гармаш, Вербич – Хлебас.

Динамо (второй тайм): Бущан – Морозюк, Кадар, Хачериди, Миколенко – Смирный – Гусев, Шапаренко, Алибеков, Калитвинцев – Беседин

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Теги: футбол, Динамо Киев, Санкт-Галлен, товарищеский матч, подготовительные сборы, Испания, межсезонье
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