Динамо потерпело первое поражение в новом году
Киевляне уступили Санкт-Галлену в рамках товарищеского матча на подготовительном сборе в Испании.
Подробности матча читайте на нашем сайте немного позже.
Динамо – Санкт-Галлен 0:2
Голы: Иттен, 34, Таффер, 87
Динамо (первый тайм): Маханьков – Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич – Шепелев – Гонсалес, Буяльский, Гармаш, Вербич – Хлебас.
Динамо (второй тайм): Бущан – Морозюк, Кадар, Хачериди, Миколенко – Смирный – Гусев, Шапаренко, Алибеков, Калитвинцев – Беседин
Полная версия правил