Шахтер положил глаз на таланта загребского Динамо

"Горняки" намерены подписать 19-летнего хавбека загребского клуба.

Донецкий Шахтер раздумывает над трансфером игрок загребского Динамо Николы Моро. Об этом сообщает итальянский спортивный журналист Джанлука Ди Мацио на своем официальном сайте.

По его информации, дончане начали переговоры о переходе 19-летнего игрока и уже в ближайшее время трансфер может состояться. Сумма трансфера может составить около 15 миллионов евро.

В текущем чемпионате Хорватии хавбек сумел 4 раза поразить ворота соперников в 24 поединках. Отметим, что у него на счету уже около 30 матчей в юниорских сборных Хорватии различных возрастов.

Ранее сообщалось, что Наполи заинтересован в подписании лидеров Шахтера.

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