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Динамо – Санкт-Галлен: видео онлайн трансляция товарищеского матча

Комментариев: 4
Динамо проведет первый контрольный поединок на подготовительном сборе в Испании. Смотри видео онлайн трансляцию товарищеского матча Динамо – Санкт-Галлен.
Динамо – Санкт-Галлен: онлайн трансляция матча
Динамо – Санкт-Галлен: онлайн трансляция матча
ФК Динамо Киев

Динамо 19 января проведет первый товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона-2017/18.

Соперником "бело-синих" станет шотландский клуб Санкт-Галлен.

В стартовом составе Динамо вышли следующие футболисты: Маханьков – Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич – Шепелев – Гонсалес, Буяльский, Гармаш, Вербич – Хлебас.

Смотри видео онлайн трансляцию контрольного поединка Динамо – Санкт-Галлен, который начнется в 17:30 по киевскому времени.

Помимо этой встречи подопечные Александра Хацкевича проведут еще 4 матча. С полным расписанием матчей Динамо на сборе в Марбелье можно ознакомиться здесь.

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Теги: футбол, Динамо Киев, Санкт-Галлен, видео, онлайн трансляция, подготовительные сборы, межсезонье, товарищеский матч
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Комментариев (4)
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    19.01.2018, 18:49
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petja@    19.01.2018, 19:42
Оценка:  0
petja@
У себе на підросії цю херню рекламуй з рублями.
гость  (аноним)  19.01.2018, 16:57
Оценка:  -1
гость
Шотландский клуб, отлично, мля! Кто то уже празднует крещение!
petja@    19.01.2018, 19:40
Оценка:  0
petja@
Географію вчи, не Шотландський а Швейцарський.
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