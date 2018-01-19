Динамо – Санкт-Галлен: видео онлайн трансляция товарищеского матча

Динамо проведет первый контрольный поединок на подготовительном сборе в Испании. Смотри видео онлайн трансляцию товарищеского матча Динамо – Санкт-Галлен.

Динамо 19 января проведет первый товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона-2017/18.

Соперником "бело-синих" станет шотландский клуб Санкт-Галлен.

В стартовом составе Динамо вышли следующие футболисты: Маханьков – Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич – Шепелев – Гонсалес, Буяльский, Гармаш, Вербич – Хлебас.

Смотри видео онлайн трансляцию контрольного поединка Динамо – Санкт-Галлен, который начнется в 17:30 по киевскому времени.

Помимо этой встречи подопечные Александра Хацкевича проведут еще 4 матча. С полным расписанием матчей Динамо на сборе в Марбелье можно ознакомиться здесь.