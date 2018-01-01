В Украине появился первый канадский футболист

Клуб первой лиги Оболонь-Бровар заключил контракт с канадцем с украинскими корнями.

Клуб первой лиги Оболонь-Бровар заключил контракт с первым канадским футболистом в истории чемпионатов Украины.

Арамис Кузин, имеющий украинские корни, уже приезжал на просмотр в киевский клуб в прошлом году, однако тогда получил шанс только в резервной команде.

Отметим, что отец Арамиса выступал в составе киевского футбольного клуба Будивельник.

"Моя главная цель – играть в футбол. Деньги не являются чем-то важным или приоритетным. Все, чего хочу – это иметь игровую практику и расти, достичь более высокого уровня. Выступать на топ-уровне – моя мечта, к которой сейчас иду", – приводит слова футболиста телеканал Футбол.

Ранее сообщалось, что игрок Динамо может продолжить карьеру в России.

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