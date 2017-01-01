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Динамо – лучший среди клубов из Украины в рейтинге IFFHS

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Динамо стало сильнейшим украинским клубом по версии IFFHS по итогам минувшего года.
Футболисты киевского Динамо
Футболисты киевского Динамо
ФК Динамо Киев

Динамо оказалось на самой высокой строчке рейтинга международной Федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) среди украинских клубов по итогам 2017 года, сообщает официальный сайт организации.

Киевляне заняли 27-ю позицию. Вторым среди наших команд оказался донецкий Шахтер (33-е место). Заря завершила год на 274-й строчке списка, Ворскла – 386-й.

Первое место рейтинга осталось за мадридским Реалом. Вторым оказался бразильский Гремио, третьим – Манчестер Юнайтед. Следом в ТОП-10 расположились Барселона, ПСЖ, Фламенго, Ювентус, Бавария, Манчестер Сити и Ред Булл Зальцбург соответственно.

Ранее сообщалось о том, что Динамо и Шахтер попали в список лучших команд Кубка/Лиги чемпионов всех времен.

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Теги: футбол, Шахтер, Динамо Киев, Заря, Ворскла, рейтинг, IFFHS
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