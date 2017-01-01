Динамо – лучший среди клубов из Украины в рейтинге IFFHS

Динамо стало сильнейшим украинским клубом по версии IFFHS по итогам минувшего года.

Динамо оказалось на самой высокой строчке рейтинга международной Федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) среди украинских клубов по итогам 2017 года, сообщает официальный сайт организации.

Киевляне заняли 27-ю позицию. Вторым среди наших команд оказался донецкий Шахтер (33-е место). Заря завершила год на 274-й строчке списка, Ворскла – 386-й.

Первое место рейтинга осталось за мадридским Реалом. Вторым оказался бразильский Гремио, третьим – Манчестер Юнайтед. Следом в ТОП-10 расположились Барселона, ПСЖ, Фламенго, Ювентус, Бавария, Манчестер Сити и Ред Булл Зальцбург соответственно.

Ранее сообщалось о том, что Динамо и Шахтер попали в список лучших команд Кубка/Лиги чемпионов всех времен.

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