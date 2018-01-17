Манчестер Сити купит Фреда и оставит его в Шахтере до лета – Sky Sports
"Горожане" намерены приобрести бразильского легионера Шахтера.
Манчестер Сити намерен заполучить Фреда уже в нынешнее трансферное окно, информирует Sky Sports.
Сообщается, что "горожане" готовы вернуть полузащитника в состав Шахтера до конца текущего сезона, если донецкий клуб согласится продать игрока зимой. Также ожидается, что команду Хосепа Гвардиолы покинет Яя Туре, а Фред станет заменой ивуарийцу.
В текущем сезоне бразилец провел 24 матча и забил 2 гола во всех турнирах за "горняков".
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити готов заплатить рекордные для Шахтера деньги за Фреда.
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