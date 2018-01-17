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Манчестер Сити купит Фреда и оставит его в Шахтере до лета – Sky Sports

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"Горожане" намерены приобрести бразильского легионера Шахтера.
Фред (справа)
Фред (справа)
ФК Шахтер

Манчестер Сити намерен заполучить Фреда уже в нынешнее трансферное окно, информирует Sky Sports.

Сообщается, что "горожане" готовы вернуть полузащитника в состав Шахтера до конца текущего сезона, если донецкий клуб согласится продать игрока зимой. Также ожидается, что команду Хосепа Гвардиолы покинет Яя Туре, а Фред станет заменой ивуарийцу.

В текущем сезоне бразилец провел 24 матча и забил 2 гола во всех турнирах за "горняков".

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити готов заплатить рекордные для Шахтера деньги за Фреда.

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Теги: футбол, Манчестер Сити, трансфер, Шахтер, Фред, чемпионат Англии по футболу
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