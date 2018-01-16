Игрок Вильярреала: Ждал приглашение в сборную Украины, но теперь откажусь

17-летний Даниил Воронин будет выступать за сборную Беларуси.

Воспитанник луцкой школы и академии Вильярреала 17-летний Даниил Воронин принял предложение выступать за сборную Беларуси.

Футболист вызван в юношескую команду для участия в Кубке развития-2018 в Минске.

В интервью местным СМИ он признался, что так и не дождался вызова в украинскую сборную, хотя несколько лет назад он говорил, что очень хочет играть за "желто-синих".

"Я родился в Луцке, с шести лет занимался в школе Волыни, а затем еще в клубе Адреналин. Когда мне было восемь лет, родители решили переехать в Испанию.

Занятия футболом бросать не собирался. Сразу же попробовал попасть в академию Барселоны, но меня не взяли. А через год пришел в Вильярреал. Все получилось, и с тех пор на протяжении восьми лет там и играю.

Приглашение из Украины? Да, ждали, но его не было. Если бы оно поступило, конечно, откликнулся бы. Но в итоге позвонили из белорусской федерации, и мы приняли решение выступать за сборную Беларуси.

Это было наше совместное решение, так что родители полностью поддержали. Выступления за сборную – это огромный плюс для дальнейшей карьеры.

Думаю, все вопросы о возможном выступлении за сборную Украины уже закрыты. Даже если все же предложат отвечу "нет", – цитирует Воронина Прессбол.

Ранее сообщалось, что отец игрока ПСЖ, вызванного в сборную России (U-14), хочет, чтобы сын играл за Украину.

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