Полиция закрыла дело о поддельном дипломе вице-президента ФФУ

Дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

Полиция закрыла дело о поддельном дипломе первого вице-президента Федерации футбола Украины Вадима Костюченко, возбужденное в 2014 году.

Как сообщает NewWest Media, причиной этому стало отсутствие состава преступления (пункт 2, часть 1, статьи 284 Криминально-процессуального кодекса Украины).

Данный ответ получило издание, после того как отправило запрос.

Отметим, что Киевский политехнический институт ранее сообщил, что не выдавал диплом Костюченко, благодаря которому чиновник получал дипломы еще в двух вузах.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что вице-президент ФФУ Вадим Костюченко подделал свой первый диплом, на основании которого сделал дальнейшую карьеру.