Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Полиция закрыла дело о поддельном дипломе вице-президента ФФУ

Комментариев: 0
Дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления.
Вадим Костюченко
Вадим Костюченко
dynamo.kiev.ua

Полиция закрыла дело о поддельном дипломе первого вице-президента Федерации футбола Украины Вадима Костюченко, возбужденное в 2014 году.

Как сообщает NewWest Media, причиной этому стало отсутствие состава преступления (пункт 2, часть 1, статьи 284 Криминально-процессуального кодекса Украины).

Данный ответ получило издание, после того как отправило запрос.

Отметим, что Киевский политехнический институт ранее сообщил, что не выдавал диплом Костюченко, благодаря которому чиновник получал дипломы еще в двух вузах.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что вице-президент ФФУ Вадим Костюченко подделал свой первый диплом, на основании которого сделал дальнейшую карьеру.

Поделись:
Теги: футбол, чемпионат Украины по футболу, ФФУ, Федерация футбола Украины, Вадим Костюченко
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь