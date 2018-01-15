Агент Ротаня: С появлением Руслана в игре Динамо добавится солидности

Вячеслав Заховайло рассказал о том, как игра киевского клуба улучшится после перехода капитана сборной Украины.

Агент новичка киевского Динамо Руслана Ротаня Вячеслав Заховайло прокомментировал переход своего подопечного в столичный клуб.

"Было бы некорректно говорить, кто стал инициатором перехода. Скажу так: возникла обоюдная заинтересованность. Клуб и игрок обдумали все свои действия. Встретились, обговорили все детали, еще раз взвесили и приняли решение, которое не было спонтанным. Вопрос решился где-то в течение двух недель. Все проходило в нормальном футбольном режиме.

Чем Руслан может помочь Динамо? Знаете, меня очень расстраивают комментарии болельщиков-дилетантов, которые ничего не понимают в футболе. С появлением Ротаня в игре Динамо добавится солидности, расширится потенциал команды в центральной зоне.

В последнее время мы видели много случаев, когда киевляне не могли реализовать свои возможности и тренерские замыслы из-за нехватки тактической и технической выучки – того, что мы называем мастерством и опытом. Это была абсолютно просматриваемая ситуация. Поэтому решение пригласить опытного игрока было взвешенным.

Во-первых, Руслана ничему не нужно учить, он обученный футболист и ловит все на ходу. Во-вторых, ему не нужна адаптация: с половиной динамовцев он играет в сборной, и они прекрасно понимают друг друга на поле. А структура контракта – до конца сезона с опцией продления еще на год – мотивирует Руслана все время быть в форме.

Руслан был действующим игроком команды-участницы Лиги Европы (Славии – прим.) и капитаном сборной Украины. Он был в постоянном игровом тонусе. К тому же не получал серьезных травм, а значит не выпадал из тренировочного процесса Славии.

Наконец, ни для кого не секрет, что Руслан, несмотря на свой возраст, находится в отличной физической форме. Любой врач, у которого он проходил медосмотр, скажет, что человек находится на пике, а не на спаде", – сказал агент.

Напомним, что Ротань стал третьим зимним новичком киевлян. Напомним, в декабре Динамо купило у Копенгагена игрока сборной Словении Беньямина Вербича.

У уже после Нового года защитник Олимпика Артем Шабанов подписал контракт с Динамо. Соглашение рассчитано на четыре года.

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