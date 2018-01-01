Манчестер Сити готов заплатить рекордные для Шахтера деньги за Фреда

Ранее такие деньги Шахтеру платили только за Алекса Тейшейру.

Полузащитник донецкого Шахтера бразилец Фред может стать игроком Манчестер Сити.

Как сообщает Manchester Evening News, манчестерский клуб готов заплатить за талантливого игрока 50 миллионов евро. В случае, если этот трансфер состоится, то он повторит рекордную продажу в истории "горняков". Ранее дончане такую же сумму выручили с трансфера Алекса Тейшейры в Китай.

Ранее сообщалось, что Фред может перейти в состав "горожан" в летнее трансферное окно, однако игрок подписал новый контракт с Шахтером.

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