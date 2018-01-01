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Манчестер Сити готов заплатить рекордные для Шахтера деньги за Фреда

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Ранее такие деньги Шахтеру платили только за Алекса Тейшейру.
Фред
Фред
instagram.com/fred08oficial

Полузащитник донецкого Шахтера бразилец Фред может стать игроком Манчестер Сити.

Как сообщает Manchester Evening News, манчестерский клуб готов заплатить за талантливого игрока 50 миллионов евро. В случае, если этот трансфер состоится, то он повторит рекордную продажу в истории "горняков". Ранее дончане такую же сумму выручили с трансфера Алекса Тейшейры в Китай.

Ранее сообщалось, что Фред может перейти в состав "горожан" в летнее трансферное окно, однако игрок подписал новый контракт с Шахтером.

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Теги: футбол, Шахтер, Манчестер Сити, Фред, трансфер
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