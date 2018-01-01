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Ротань: Динамо – клуб, который не нуждается в громких эпитетах

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Украинский полузащитник прокомментировал свое возвращение в состав киевского Динамо.
Руслан Ротань
Руслан Ротань
ФК Динамо Киев

Новичок киевского Динамо Руслан Ротань поделился своими эмоциями от возвращения в столичный клуб и ответил на вопросы о своем переходе:

"Мне очень приятно снова быть в таком великом клубе. Не хочу много говорить – лучше покажу делом на футбольном поле. Буду стараться принести пользу Динамо и решить поставленные задачи, что от меня и требуется. Надеюсь, все получится, и все останутся довольны.

Динамо – клуб, который не нуждается в громких эпитетах, я очень счастлив и рад быть здесь. Надеюсь показать игру, которая будет радовать болельщиков", – приводит слова полузащитника официальный сайт "бело-синих".

"В первую очередь, изменился я сам. Есть пословица: "Век живи – век учись", вот и я хочу прогрессировать, работать и быть полезным. Что касается амплуа, я готов играть на любой позиции, где буду полезен и смогу принести пользу команде. В этом плане большой разницы для меня нет.

Мне бы хотелось взять №17, надеюсь, он принесет мне удачу", – добавил футболист.

Напомним, Руслан Ротань подписал контракт с киевским Динамо до конца нынешнего сезона.

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Теги: футбол, чемпионат Украины по футболу, Динамо Киев, Руслан Ротань, трансфер
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