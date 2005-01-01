Ротань вернулся в Динамо

Опытный украинский полузащитник усилил состав киевского Динамо.

Руслан Ротань продолжит карьеру в Динамо. Об этом информирует официальный сайт столичной команды.

Сообщается, что полузащитник подписал контракт до конца нынешнего сезона.

Напомним, что футболист ранее выступал за киевлян в течение двух с половиной лет. Пополнив ряды "бело-синих" в преддверии сезона 2005/2006, Руслан Ротань провел за этот период 49 матчей в чемпионате Украины (забил 5 мячей), 8 матчей в еврокубках (2 мяча), а также 8 матчей в рамках розыгрыша Кубка Украина (1 гол).

Последние пол года футболист выступал за пражскую Славию.