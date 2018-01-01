Ротань прибыл на медосмотр в Динамо
Руслан Ротань близок к подписанию контракта с киевским клубом.
Полузащитник сборной Украины Руслан Ротань прибыл в одну из киевских клиник для прохождения медосмотра, сообщает dynamomania.com.
Источник также утверждает, что на четверг у хавбека была запланирована встреча с президентом Динамо Игорем Суркисом, на которой стороны должны были обсудить переход футболиста в киевский клуб. Судя по всему, переговоры прошли успешно и трансфер Руслана близок к завершению.
Ранее сообщалось, что Ротань получил разрешение от руководства Славии на ведение переговоров с другими клубами.
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