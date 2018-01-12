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Сборная Украины сыграет товарищеский матч с Саудовской Аравией

Комментариев: 1
Азиатская команда сразится с украинской сборной в рамках подготовки к чемпионату мира.
Тренер сборной Украины Андрей Шевченко
Тренер сборной Украины Андрей Шевченко
Getty Images

Сборная Саудовской Аравии планирует свою подготовку к ЧМ-2018, который пройдет летом в России. Команда запланировала пять сборов, три из которых проведет в Европе. Кроме того, азиатская команда планирует проведение восьми товарищеских матчей, сообщает arabnews.com.

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Одним из соперников Саудовская Аравия выбрала сборную Украину. Товарищеский поединок запланирован на 23 марта и будет проходить в Испании во время одного из сборов азиатской команды.

Помимо Украины национальная сборная Саудовской Аравии проведет матчи против Ирака (27 февраля), Бельгии (28 марта), Италии (28 мая), Перу (3 июня) и Германии (8 июня).

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пригласил сборную Бразилии.

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Теги: Андрей Шевченко, сборная Украины по футболу, футбол, сборная Саудовской Аравии по футболу, товарищеский матч, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Peyot    12.01.2018, 10:49
Оценка:  0
Peyot
Шева обещал со сборной Бразилии, эээ-бэ-мэээ опять пробалаболил?
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