Сборная Украины сыграет товарищеский матч с Саудовской Аравией

Азиатская команда сразится с украинской сборной в рамках подготовки к чемпионату мира.

Сборная Саудовской Аравии планирует свою подготовку к ЧМ-2018, который пройдет летом в России. Команда запланировала пять сборов, три из которых проведет в Европе. Кроме того, азиатская команда планирует проведение восьми товарищеских матчей, сообщает arabnews.com.

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Одним из соперников Саудовская Аравия выбрала сборную Украину. Товарищеский поединок запланирован на 23 марта и будет проходить в Испании во время одного из сборов азиатской команды.

Помимо Украины национальная сборная Саудовской Аравии проведет матчи против Ирака (27 февраля), Бельгии (28 марта), Италии (28 мая), Перу (3 июня) и Германии (8 июня).

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пригласил сборную Бразилии.

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