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Додо: Были предложения, но вариант с Шахтером был лучшим

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Новоиспеченный футболист донецкого Шахтера рассказал о переходе в состав "горняков".
Додо
Додо
ФК Шахтер

Новоиспеченный игрок донецкого Шахтера бразильский защитник Додо прокомментировал трансфер в состав "горняков".

"Агент пришел ко мне и заявил, что есть предложения от Бенфики и Шальке, но я выбрал Шахтер. Вариант с "горняками" был лучшим.

У меня есть мечта, я хочу выступать в Лиге чемпионов, а Шахтер играет в этом турнире из года  в год. В клубе много бразильцев, и я думаю, что это делает меня ближе к сборной Бразилии", – цитирует 19-летнего Додо Gazeta Esportiva.

Ранее сообщалось, что защитник Шахтера продолжит карьеру в греческом клубе.

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Теги: футбол, чемпионат Украины по футболу, Шахтер, трансфер, Додо
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