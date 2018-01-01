Додо: Были предложения, но вариант с Шахтером был лучшим
Новоиспеченный футболист донецкого Шахтера рассказал о переходе в состав "горняков".
Новоиспеченный игрок донецкого Шахтера бразильский защитник Додо прокомментировал трансфер в состав "горняков".
"Агент пришел ко мне и заявил, что есть предложения от Бенфики и Шальке, но я выбрал Шахтер. Вариант с "горняками" был лучшим.
У меня есть мечта, я хочу выступать в Лиге чемпионов, а Шахтер играет в этом турнире из года в год. В клубе много бразильцев, и я думаю, что это делает меня ближе к сборной Бразилии", – цитирует 19-летнего Додо Gazeta Esportiva.
Ранее сообщалось, что защитник Шахтера продолжит карьеру в греческом клубе.
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