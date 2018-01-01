Леоненко: Шабанов может заиграть в Динамо, Коноплянка - в Шахтере

Виктор Леоненко оценил возможные усиления Динамо и Шахтера.

Футбольный эксперт Виктор Леоненко оценил трансфер Артема Шабанова в Динамо, а также прокомментировал возможные переходы Руслана Ротаня в Динамо и Евгения Коноплянки в Шахтер.

"Шабанов не настолько силен, но, думаю, что он может заиграть в Динамо. У него есть для этого шансы. Если сравнивать с теми, кто сейчас играет в защите у киевлян, то можно вообще с любой команды брать игроков. В той же Ворскле можно найти футболиста.

Если ты хороший игрок, то в Динамо должен легко заиграть. Особенно сейчас, когда чемпионат Украины слабый и не нужно слишком напрягаться. Но если Шабанов начнет ошибаться в матчах со слабыми командами, то, как я уже говорил ранее – в мешок и с моста. Его просто уберут из основного состава.

В чемпионате Украины Ротань поможет Динамо, потому что киевляне в основном играют на чужой половине поля. Что касается, Лиги Европы, то Руслан там не нужен.

В Шахтере Коноплянка мог бы заиграть. Потому что Шахтер – это, по сути, та же Барселона. "Горняки" не всегда спешат бежать в атаку, могут развивать ее вторым или третьим темпом и легко забивать. Шахтер может проводить стоячие атаки и набить соперникам торбу мячей", - отметил Леоненко в интервью Footboom.