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Ахметов поднялся в рейтинге самых богатых людей мира от Bloomberg

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Президент Шахтера - единственный украинец в топ-500 миллиардеров мира.
Ринат Ахметов
Ринат Ахметов
ФК Шахтер

Владелец донецкого Шахтера Ринат Ахметов поднялся с 439-го на 393-е место в рейтинге топ-500 миллиардеров мира по версии издания Bloomberg. Отмечается, что его состояние увеличилось на 1,4% - с $4,38 млрд до $4,98 млрд.

Стоит отметить, что Ахметов – единственный украинец в топ-500 миллиардеров мира.

Ранее сообщалось, что кипрский суд заморозил 820 миллионов долларов активов владельца Шахтера, а голландский суд заморозил активы предприятий SCM.

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Теги: Ринат Ахметов, футбол, Шахтер, рейтинг
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гость  (аноним)  10.01.2018, 20:53
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