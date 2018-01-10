Ахметов поднялся в рейтинге самых богатых людей мира от Bloomberg

Президент Шахтера - единственный украинец в топ-500 миллиардеров мира.

Владелец донецкого Шахтера Ринат Ахметов поднялся с 439-го на 393-е место в рейтинге топ-500 миллиардеров мира по версии издания Bloomberg. Отмечается, что его состояние увеличилось на 1,4% - с $4,38 млрд до $4,98 млрд.

Стоит отметить, что Ахметов – единственный украинец в топ-500 миллиардеров мира.

Ранее сообщалось, что кипрский суд заморозил 820 миллионов долларов активов владельца Шахтера, а голландский суд заморозил активы предприятий SCM.