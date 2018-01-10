Ультрас Шахтера: Помощи динамовских фанатов мы никогда не забудем

Виталий Овчаренко вспомнил о помощи со стороны фанатов других украинских клубов.

Ультрас донецкого Шахтера Виталий Овчаренко в интервью Главкому поблагодарил украинских фанатов за помощь в 2014 году, особенно отметив ультрас киевского Динамо, добавив, что фанаты "горняков" никогда не забудут помощи киевлян.

"Пользуясь моментом я хочу поблагодарить вообще всем фанатов Украины, которые помогали и луганчанам, и симферопольцам, и севастопольцам, и дончанам переехать, убежать от оккупации. А особенно я хотел бы отметить фанатов Динамо, которые с первого дня нашего переезда нашли в столице помещение , где все, как мы шутим, "беженцы" из фанатской семьи, могли пережить первое время после переезда.

Понимаете, люди бежали с одной сумкой или рюкзаком. Сегодня утром ушел на работу, а ему сказали, что за ним уже выехали. Человек сразу сел в машину или на поезд и на выезд. В Киев приехали в кроссовках с сумкой и 50 гривнами в кармане. Помощи динамовских фанатов мы никогда не забудем ", – сказал Овчаренко.

Ранее сообщалось, что освобожденных из плена ультрас Зари пригласили на финал Лиги чемпионов.