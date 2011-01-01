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Мбокани может вернуться в Андерлехт

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Бельгийский клуб намерен бесплатно подписать бывшего игрока.
Дьемерси Мбокани
Дьемерси Мбокани
ФК Динамо Киев

Андерлехт хочет вернуть нападающего Дьемерси Мбокани, сообщает voetbalnieuws.be.

Правда, бельгийцы хотят подписать форварда Динамо бесплатно, так как клуб не потянет полноценный трансфер конголезца. Сам нападающий не против подписать с киевлянами новый контракт.

Напомним, что соглашение Мбокани с украинским клубом завершается летом. В нынешнем сезоне на счету Дьемерси 23 матча в составе Динамо, в которых он забил 11 мячей и сделал один ассист.

Мбокани выступал за Андерлехт с 2011 по 2013-й годы, после чего перешел в Динамо за 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Мбокани хочет продлить контракт с Динамо.

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Теги: Дьемерси Мбокани, Динамо Киев, Андерлехт, интерес, футбол
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