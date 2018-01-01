Шахтер может усилиться грузинским полузащитником

Георгий Чакветадзе может пополнить ряды "горняков".

Издание HLN уверяет, что донецкий клуб положил глаз на полузащитника Гента Георгия Чакветадзе. 18-летний футболист лишь прошлым летом перешел в Гент из родного Динамо Тбилиси, но уже в это трансферное окно может покинуть команду.

Источник уверяет, что кроме Шахтера, большой интерес к футболисту проявляют Тоттенхэм и Борнмут. Интересно, что прошлым летом за грузинского полузащитника была готова заплатить Бавария 6 миллионов евро, однако игрок уже дал согласие Генку.

Отметим, что Георгий Чакветадзе действует на позиции центрального атакующего полузащитника, а также может сыграть на позиции левого вингера. В текущем сезоне он провел всего три матча за Гент во всех турнирах, но забил два гола.

Ранее сообщалось о том, что Фред заинтересовал ряд английских грандов.