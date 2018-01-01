Руководителя фан-клуба Шахтера избили у его подъезда

Юрий Бортник заявил о нападении возле своего дома.

Руководителя фан-клуба Шахтера Юрия Бортника избили возле дверей его подъезда. О нападении Бортник написал на своей странице в Facebook, но вскоре удалил сообщение.

“Разбили голову. Ждали у подъезда. Наверное, все было спланировано. Твари, уничтожу по одному, всех. Убью с*ки“, - написал Бортник.

В каком городе произошло нападение Бортник не сообщил, но, по информации СМИ, проживает он в Виннице.

Напомним, в Харькове фанаты Шахтера и Фейеноорда устроили драку перед матчем команд.