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Руководителя фан-клуба Шахтера избили у его подъезда

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Юрий Бортник заявил о нападении возле своего дома.
Юрий Бортник
Юрий Бортник
facebook.com/yuriibortnik

Руководителя фан-клуба Шахтера Юрия Бортника избили возле дверей его подъезда. О нападении Бортник написал на своей странице в Facebook, но вскоре удалил сообщение.

“Разбили голову. Ждали у подъезда. Наверное, все было спланировано. Твари, уничтожу по одному, всех. Убью с*ки“, - написал Бортник. 

 

 

В каком городе произошло нападение Бортник не сообщил, но, по информации СМИ, проживает он в Виннице.

Напомним, в Харькове фанаты Шахтера и Фейеноорда устроили драку перед матчем команд.

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Теги: Шахтер, драка, нападение
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