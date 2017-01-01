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Фред заинтересовал ряд английских грандов

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Полузащитник Шахтера может покинуть Украину уже в январское трансферное окно.
Фред
Фред
ФК Шахтер

По информации Dailystar.co.uk, руководство "горняков" дало понять всем заинтересованным в услугах Фреда клубам, что готово рассмотреть предложения о продаже бразильца.

При этом, наибольшим желанием подписать футболиста выделяются лондонский Арсенал и Манчестер Юнайтед. Источник оценивает возможный переход хавбека в 30 миллионов фунтов.

Отмечается, что на 24-летнего футболиста претендует ряд других европейских топ-клубов, включая Манчестер Сити, Наполи, Атлетико и ПСЖ.

Ранее сам Фред заявил, что ждет звонка от наставника "горожан" Хосепа Гвардиолы.

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Теги: футбол, Арсенал, Манчестер Юнайтед, Фред, трансфер
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