Шабанов: В Динамо мне бы хотелось взять игровой номер 13

Защитник Артем Шабанов поделился своими эмоциями от перехода в Динамо.

Новичок киевского Динамо Артем Шабанов дал первое интервью в статусе игрока столичного клуба, в котором рассказал о том, что не верил в переход в киевский клуб, а также рассказал, под каким номером хочет выступать.

"Признаюсь честно, я безумно рад перейти в Динамо. Находился на отдыхе и до конца не верил, что переход осуществится. Динамо - это моя мечта с детства, когда был ребенком, занимался в клубной школе. Чувствую огромное желание попробовать себя в таком клубе и проявить свои способности. Очень благодарен за то, что меня сюда пригласили.

Хацкевич позвонил и спросил, хочу ли я попробовать себя в Динамо. Я ответил, что у меня есть огромное желание, но о том, какие ко мне будут требования, предметного разговора не было. Наверняка, на меня рассчитывают, как на центрального защитника, а вот детали, думаю, мы обсудим позже. В Волыни играл на позиции левого защитника и опорного полузащитника. Где тренер посчитает нужным, там и сыграю. Но любимое место – центр защиты.

Мне бы хотелось взять игровой номер 13, правда, еще не знаю, свободен ли он. Я не суеверный, постоянно играл под этим номером. Только в Стали пришлось поменять 13-ку, потому что она была занята. А в Олимпике под 13-м играл Артем Кичак, так что я взял 15-й. В Динамо 15-й, кажется, тоже занят", - отметил Шабанов.

Ранее сообщалось, что Шабанов подписал четырехлетний контракт с киевским Динамо.