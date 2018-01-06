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Динамо объявило о подписании Шабанова

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Футболист подписал контракт на четыре года.
Артем Шабанов
Артем Шабанов
ФФУ

Киевское Динамо объявило о трансфере защитника Артема Шабанова, ранее выступавшего за донецкий Олимпик.

Контракт между киевским клубом и 25-летним игроком заключен на четыре года.

Отметим, что Шабанов является выпускником академии Динамо, в которой занимался до 15 лет.

В текущем сезоне Артем Шабанов провел на поле 16 матчей в УПЛ, не сумев отличиться результативными действиями.

В активе Шабанова есть один матч за сборную Украины - 10 ноября в матче против сборной Словакии на 81-й минуте заменил своего будущего одноклубника Евгения Хачериди.

Добавим, что для киевского Динамо это вторая покупка этой зимой. Ранее команду Хацкевича усилил игрок сборной Словении Беньямин Вербич.

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Теги: Артем Шабанов, Динамо Киев, Олимпик, трансфер, чемпионат Украины
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Комментариев (1)
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LisyonoK    06.01.2018, 19:49
Оценка:  0
LisyonoK
шлак. извините за выражение.
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