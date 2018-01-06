Динамо объявило о подписании Шабанова

Футболист подписал контракт на четыре года.

Киевское Динамо объявило о трансфере защитника Артема Шабанова, ранее выступавшего за донецкий Олимпик.

Контракт между киевским клубом и 25-летним игроком заключен на четыре года.

Отметим, что Шабанов является выпускником академии Динамо, в которой занимался до 15 лет.

В текущем сезоне Артем Шабанов провел на поле 16 матчей в УПЛ, не сумев отличиться результативными действиями.

В активе Шабанова есть один матч за сборную Украины - 10 ноября в матче против сборной Словакии на 81-й минуте заменил своего будущего одноклубника Евгения Хачериди.

Добавим, что для киевского Динамо это вторая покупка этой зимой. Ранее команду Хацкевича усилил игрок сборной Словении Беньямин Вербич.