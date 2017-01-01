Два украинских футболиста попали в топ-50 лучших молодых игроков Европы
Сайт УЕФА отметил Виктора Цыганкова и Владимира Шепелева.
Полузащитники киевского Динамо Виктор Цыганков и Владимир Шепелев попали в число самых перспективных молодых футболистов в 2018 году по версии официального сайта УЕФА.
В рейтинге УЕФА представлены 50 молодых игроков в возрасте от 17 до 23 лет, которые, по мнению экспертов организации, способны ярко проявить себя уже в ближайшее время.
Напомним, что Цыганков в текущем сезоне сыграл за Динамо 22 матча, забил семь мячей и выполнил пять результативных передач.
На счету Шепелева 24 поединка за "бело-синих", один забитый мяч и две голевые передачи.
С полным списком 50-ти самых перспективных молодых футболистов по версии УЕФА можно ознакомиться здесь
Ранее сообщалось, что Цыганков распрощался со своей шикарной рыжей шевелюрой.
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