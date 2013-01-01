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Селюк: Если бы Коноплянка перешел в Шахтер, то сейчас играл бы в топ-клубе

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Футбольный агент считает, что полузащитник допустил ошибку отказавшись от перехода в состав "горняков".
Евгений Конополянка
Евгений Конополянка
Getty Images

Агент Дмитрий Селюк заявил, что полузащитник Евгений Коноплянка был бы более готов к европейскому футболу, если бы он поиграл в Шахтер.

"Шахтер когда-то давно хотел видеть у себя Коноплянку. Если бы Евгений стал "горняком" тогда, то сейчас мог бы играть в каком-нибудь топ-клубе. Дончане умеют работать с футболистами, выводить их на хороший уровень. Об этом свидетельствует история их трансферов в топ-клубы. 

Да, Коноплянка перешел в Севилью, сейчас играет в другой хорошей команде – Шальке. Но если бы он поиграл за Шахтер, то мог быть лучше подготовиться к европейскому этапу своей карьеры", – рассказал Селюк изданию Вголос.

Напомним, что донецкий Шахтер мог подписать Евгения Коноплянку зимой 2013 года, чтобы заменить покинувшего клуб Виллиана, однако заключил соглашение с Тайсоном.

Ранее в Шальке заявили, что не намерены продавать украинского полузащитника "горнякам".

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Теги: футбол, Шахтер, Евгений Коноплянка, трансфер, Дмитрий Селюк
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