Малышев: Жаль, что в этом году не получилось съездить в Донецк

Полузащитник донецкого Шахтера рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы.

Хавбек донецкого Шахтера Максим Малышев прокомментировал ход своего восстановления от травмы.

"Слава Богу, уже хорошо. Все идет по плану. Занимаюсь каждый день – наши физиотерапевты расписали мне программу. Постепенно увеличиваю нагрузки, делаю специальные упражнения, при которых колено меня не беспокоит. Для окончательного восстановления еще нужно время. Не хочу ничего загадывать, но, надеюсь, на втором сборе приступлю к тренировкам с командой.

Были с женой в теплых краях, правда, полностью отвлечься и отдохнуть не вышло, ведь я ежедневно занимался по нескольку часов. Но сейчас важно как можно скорее оправиться после травмы. Новый год встречали в Киеве с друзьями: Сашей Караваевым и Женей Радчуком. Также созванивались с ребятами из Шахтера, поздравляли друг друга.

Жаль, что в этом году из-за операции не получилось съездить в Донецк. Очень хотел побывать дома, но, посоветовавшись с клубными врачами, принял решение остаться в Киеве. Необходимо тренироваться каждый день, поскольку, как я уже сказал, сейчас у меня первостепенная задача – полное восстановление.

Седьмого января в Киев возвращается наш реабилитолог Игор Гришкович. Так что мы, не теряя времени, в этот же день начнем совместную работу и будем ждать, когда соберется вся команда. Впереди важные матчи в Лиге чемпионов, нужно как следует подготовиться к Роме.

Я слежу за римлянами, в их составе много футболистов высокого уровня. В Лиге чемпионов они хорошо себя показали, вышли из сложной группы. Но Шахтер способен обыграть этого соперника", – рассказал Малышев официальному сайту "горняков".

Напомним, что в июле Малышев получил повреждение мениска в поединке Суперкубка Украины против Динамо.