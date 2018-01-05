Бернард может стать игроком Галатасарая

Турецкий клуб провел переговоры с отцом футболиста.

Стамбульский Галатасарай заинтересован в полузащитнике донецкого Шахтера Бернарде, сообщает Haber24.

Как сообщает источник, турецкий клуб провел переговоры с отцом футболиста, который представляет интересы футболиста, и получил положительный ответ.

Напомним, что контракт футболиста "горняков" заканчивается летом и он уже может заключить предварительное соглашение.

В этом сезоне на счету Бернарда 22 поединка во всех турнирах, в которых он сумел забить 8 голов и отдать 3 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что Бернард может перейти в китайский клуб.