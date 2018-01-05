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Бернард может стать игроком Галатасарая

Комментариев: 2
Турецкий клуб провел переговоры с отцом футболиста.
Бернард
Бернард
Getty Images

Стамбульский Галатасарай заинтересован в полузащитнике донецкого Шахтера Бернарде, сообщает Haber24.

Как сообщает источник, турецкий клуб провел переговоры с отцом футболиста, который представляет интересы футболиста, и получил положительный ответ.

Напомним, что контракт футболиста "горняков" заканчивается летом и он уже может заключить предварительное соглашение.

В этом сезоне на счету Бернарда 22 поединка во всех турнирах, в которых он сумел забить 8 голов и отдать 3 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что Бернард может перейти в китайский клуб.

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Теги: футбол, Шахтер, Бернард, трансфер
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  05.01.2018, 20:07
Оценка:  0
гость
и на кой ему этот сарай??
гость  (аноним)  05.01.2018, 19:28
Оценка:  +1
гость
Хороший игрок,жалко.Клуб мог бы и лучше найти.
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