Трансфер Караваева в Динамо может сорваться – СМИ

Динамо не может договориться с Зарей насчет перехода Александр Караваева.

Полузащитник Александр Караваев может остаться в Заре, несмотря на информацию о его переходе в киевское Динамо. Об этом сообщает сайт болельщиков луганского клуба.

Отмечается, что стороны никак не могут договориться, поскольку Заря отказывается снизить цену на игрока.

Кроме того, сам футболист не горит желанием менять клубную прописку. Таким образом, переговоры о трансфере Караваева зашли в тупик.

Ранее сообщалось, что пять основных игроков Зари покинули луганский клуб.