Бывший вратарь Динамо побывал на сафари в Африке
Вратарь сборной Украины и турецкого Бешикташа Денис Бойко решил заменить пассивный отдых на тропических пляжах путешествием по Африке.
Футболист посетил природоохранную территорию Нгоронгоро. Это огромный кратер в Танзании на краю саванны Серенгети, возникший около 2,5 миллионов лет назад.
На своей странице в Instagram Денис поделился со своими подписчиками фото с красивыми пейзажами, а также показал свои эмоции от встречи с жирафом.
Также спортсмен посетил национальный парк Лейк-Маньяра, расположенного на севере страны в области Аруша на озере Маньяра.
"Последнюю ночь на сафари мы провели в палатке! Только ты и дикая природа вокруг тебя! Экстрим и незабываемые эмоции!", – написал Бойко.
Ранее сообщалось, что Бойко показал свою настоящую любовь.
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