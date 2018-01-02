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Бывший вратарь Динамо побывал на сафари в Африке

Комментариев: 2
Денис Бойко поделился фото с путешествия по Танзании.
Денис Бойко
Денис Бойко
instagram.com/king_kong_71

Вратарь сборной Украины и турецкого Бешикташа Денис Бойко решил заменить пассивный отдых на тропических пляжах путешествием по Африке.

Футболист посетил природоохранную территорию Нгоронгоро. Это огромный кратер в Танзании на краю саванны Серенгети, возникший около 2,5 миллионов лет назад.

На своей странице в Instagram Денис поделился со своими подписчиками фото с красивыми пейзажами, а также показал свои эмоции от встречи с жирафом.

Также спортсмен посетил национальный парк Лейк-Маньяра, расположенного на севере страны в области Аруша на озере Маньяра.

"Последнюю ночь на сафари мы провели в палатке! Только ты и дикая природа вокруг тебя! Экстрим и незабываемые эмоции!",  написал Бойко.

Ранее сообщалось, что Бойко показал свою настоящую любовь.

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Теги: Денис Бойко, отпуск, отдых, путешествие, Африка, Танзания, сафари, фото, вне игры, футбол
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  04.01.2018, 22:54
Оценка:  0
гость
А зачем этот пацан носит лосины?
Пришта  (аноним)  04.01.2018, 21:47
Оценка:  +1
Пришта
Хорошо, что не убивал зверей.
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