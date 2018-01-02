Бывший вратарь Динамо побывал на сафари в Африке

Денис Бойко поделился фото с путешествия по Танзании.

Вратарь сборной Украины и турецкого Бешикташа Денис Бойко решил заменить пассивный отдых на тропических пляжах путешествием по Африке.

Футболист посетил природоохранную территорию Нгоронгоро. Это огромный кратер в Танзании на краю саванны Серенгети, возникший около 2,5 миллионов лет назад.

На своей странице в Instagram Денис поделился со своими подписчиками фото с красивыми пейзажами, а также показал свои эмоции от встречи с жирафом.

Также спортсмен посетил национальный парк Лейк-Маньяра, расположенного на севере страны в области Аруша на озере Маньяра.

"Последнюю ночь на сафари мы провели в палатке! Только ты и дикая природа вокруг тебя! Экстрим и незабываемые эмоции!", – написал Бойко.

Ранее сообщалось, что Бойко показал свою настоящую любовь.