Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Экс-игрок Шахтера покорил высочайшую горную вершину России

Комментариев: 2
Виталий Виценец похвастался своим достижением в социальных сетях.
Виталий Виценец
Виталий Виценец
instagram.com/vitsenets_vitalii

Бывший полузащитник донецкого Шахтера Виталий Виценец выложил новое фото на странице в соцсети Instagram.

Украинец показал, как побывал на Эльбрусе  самой высокой горной вершине России и и Европы (при проведении границы Европы и Азии по Главному Кавказскому хребту или южнее).

 

Любовь похожая на сон!❤️

Допис, поширений Vitsenets' Vitalii ⚒✌🏽️ (@vitsenets_vitalii)

Напомним, что Виценец в текущем сезоне играл за Мариуполь. Однако из-за травмы колена полузащитник во второй раз был вынужден завершить свою футбольную карьеру.

Ранее сообщалось, что девушка игрока Динамо тортом показала, что видеоигры ему важнее других дел.

Поделись:
Теги: Виталий Виценец, горы, Эльбрус, фото, вне игры, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
Georg55    04.01.2018, 21:18
Оценка:  0
Georg55
на бигмире видно не знают что, чтобы покорить вершину нужно специальное снаряжение..
Georg55    04.01.2018, 21:17
Оценка:  0
Georg55
На вертолете залетел или в этих ботинках залез??? Слова покорил высочайшую вершину раши тут не уместны..Просто фото в горах....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь