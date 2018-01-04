Экс-игрок Шахтера покорил высочайшую горную вершину России

Виталий Виценец похвастался своим достижением в социальных сетях.

Бывший полузащитник донецкого Шахтера Виталий Виценец выложил новое фото на странице в соцсети Instagram.

Украинец показал, как побывал на Эльбрусе – самой высокой горной вершине России и и Европы (при проведении границы Европы и Азии по Главному Кавказскому хребту или южнее).

Напомним, что Виценец в текущем сезоне играл за Мариуполь. Однако из-за травмы колена полузащитник во второй раз был вынужден завершить свою футбольную карьеру.

Ранее сообщалось, что девушка игрока Динамо тортом показала, что видеоигры ему важнее других дел.