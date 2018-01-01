Сухоцкий из Зари перебрался в Слован

Словацкий клуб объявил о подписании контракта с украинским крайним защитником.

Защитник Артем Сухоцкий перешел из Зари в Слован из Братиславы.

"Артем осенью отыграл все матчи группового этапа Лиги Европы. Мы внимательно наблюдали за ним, постоянно подтверждая его как оборонительные качества, так и подключения в атаку.

Мы подписали контракт с ним на четыре с половиной года. Его подписанием мы хотим увеличить конкуренцию на левом краю обороны. Я надеюсь, что наше сотрудничество будет успешным", - прокомментировал официальному сайту клуба вице-президент Иван Кмотрик.

В текущем сезоне Сухоцкий провел 23 матча в составе Зари, в которых сделал 1 ассист.

На данный момент Слован в турнирной таблице чемпионата Словакии делит второе-третье места с Жилиной.

Ранее сообщалось, что голкипер Зари попал в сферу интересов Реал Сосьедад.