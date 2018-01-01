Бывший директор Шахтера приехал в Киев за Хачериди для своего нового клуба
Евгений Хачериди может перебраться в Грецию.
Греческий ПАОК нацелился на защитника киевского Динамо Евгения Хачериди. Издание to10.gr сообщает, что технический директор ПАОКа Любош Михел приехал в Киев с целью договориться с защитником Динамо Евгением Хачериди.
Контракт центрбека с Динамо заканчивается уже летом, а значит он может подписывать предварительный контракт с любым другим клубом.
При этом отмечается, что Михел сперва попробует договориться с самим игроком о переходе летом текущего года, а затем может обратиться и к президенту Динамо Игорю Суркису касательно трансфера украинца уже сейчас.
Добавим, что Михел на протяжении семи лет работал директором в донецком Шахтере и прекрасно знаком с возможностями Хачериди.
Ранее сообщалось, что Караваев перейдет в Динамо в ближайшие дни.
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