Голкипер Зари попал в сферу интересов Реал Сосьедад – СМИ

Украинский вратарь может продолжить карьеру в Испании.

Андрей Лунин заинтересовал Реал Сосьедад. Об этом информирует futbolistos.es

Украинский страж ворот рассматривается клубом в качестве одного из вариантов усиления вратарской линии, поскольку уже следующим летом действующий основной вратарь Херонимо Рулли может покинуть Сан-Себастьян.

Напомним, Андрей Лунин пополнил ряды Зари летом 2017 года.

Ранее сообщалось о том, что голкипер Зари отказался от трансфера в Реал.