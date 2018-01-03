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Голкипер Зари попал в сферу интересов Реал Сосьедад – СМИ

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Украинский вратарь может продолжить карьеру в Испании.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
ФК Заря

Андрей Лунин заинтересовал Реал Сосьедад. Об этом информирует futbolistos.es

Украинский страж ворот рассматривается клубом в качестве одного из вариантов усиления вратарской линии, поскольку уже следующим летом действующий основной вратарь Херонимо Рулли может покинуть Сан-Себастьян.

Напомним, Андрей Лунин пополнил ряды Зари летом 2017 года.

Ранее сообщалось о том, что голкипер Зари отказался от трансфера в Реал.

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Теги: футбол, Андрей Лунин, Заря, трансфер, Реал Сосьедад, чемпионат Испании по футболу
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Комментариев (1)
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CBETO3AP    03.01.2018, 22:14
Оценка:  0
CBETO3AP
хороший вратарь
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