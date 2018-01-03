Голкипер Зари попал в сферу интересов Реал Сосьедад – СМИ
Украинский вратарь может продолжить карьеру в Испании.
Андрей Лунин заинтересовал Реал Сосьедад. Об этом информирует futbolistos.es
Украинский страж ворот рассматривается клубом в качестве одного из вариантов усиления вратарской линии, поскольку уже следующим летом действующий основной вратарь Херонимо Рулли может покинуть Сан-Себастьян.
Напомним, Андрей Лунин пополнил ряды Зари летом 2017 года.
Ранее сообщалось о том, что голкипер Зари отказался от трансфера в Реал.
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