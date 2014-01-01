Президент Олимпика: Шабанов – игрок Динамо на 99%
Владислав Гельзин подтвердил информацию о трансфере защитника Артема Шабанова в киевское Динамо.
Защитник Олимпика Артем Шабанов в ближайшее время перейдет в киевское Динамо. Об этом заявил президент донецкого клуба в комментарии tribuna.com
"На 99% он игрок Динамо. Практически все формальности уже решены", – сказал Владислав Гельзин.
Отметим, что в текущем сезоне 25-летний футболист провел 18 матчей в составе Олимпика.
Ранее сообщалось, что "бело-синие" уже успели подписать первого новичка нынешней зимой – Бенжамина Вербича. Также состав Динамо могут усилить Руслан Ротань, Александр Караваев и Ричмонд Боакье.
Полная версия правил