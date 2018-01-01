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Коньяспор начал переговоры по трансферу Кравца – СМИ

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Турецкий клуб планирует усилить линию атаки форвардом киевского Динамо.
Артем Кравец
Артем Кравец
ФК Динамо Киев

Турецкий Коньяспор начал переговоры с киевским Динамо о переходе нападающего Артема Кравца, сообщает Anadoluda Bugun Spor.

Ранее к украинскому форварду был предметный интерес со стороны другого турецкого клуба – Гезтепе. Сообщалось, что представители этого клуба довольны переговорами по игроку.

В текущем сезоне Кравец принял участие в 15-ти матчах во всех турнирах. Форварду столичного клуба удалось забить 5 голов и отдать 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Динамо отыскало усиление в Сербии.

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Теги: Артем Кравец, Динамо Киев, Коньяспор, переговоры, футбол
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