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Тайсону не понравилось быть блондином и он кардинально изменил имидж

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Полузащитника Шахтера после отпуска узнают только те, кто следит на его соцсетями.
В отпуск Тайсон ушел брюнетом
В отпуск Тайсон ушел брюнетом
instagram.com/taisonfreda7

Полузащитник донецкого Шахтера Тайсон зимний отпуск использует, чтобы поэспериментировать над своим имиджем.

В начале отпуска бразилец перекрасил волосы в белый цвет, став блондином. В таком образе он и встретил Новый год, опубликовав соответствующее фото.

 

Boa noite!..💤 🤙👊😃

Публикация от Taison Barcellos Freda (@taisonfreda7)

А вот сразу после Нового года Тайсон предстал в неожиданном образе - он побрился налысо.

 

Fazer pela vida, fazer por mim mesmo Eu hei de conquistar!.. 🙌🌞🙏😃

Публикация от Taison Barcellos Freda (@taisonfreda7)

Ранее сообщалось, что Степаненко и Кривцов в канун Нового года сходили в баню, а Танковский сыграл свадьбу на Мальдивах

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Теги: Тайсон, Шахтер, имидж, вне игры
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