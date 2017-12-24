Тайсону не понравилось быть блондином и он кардинально изменил имидж

Полузащитника Шахтера после отпуска узнают только те, кто следит на его соцсетями.

Полузащитник донецкого Шахтера Тайсон зимний отпуск использует, чтобы поэспериментировать над своим имиджем.

В начале отпуска бразилец перекрасил волосы в белый цвет, став блондином. В таком образе он и встретил Новый год, опубликовав соответствующее фото.

А вот сразу после Нового года Тайсон предстал в неожиданном образе - он побрился налысо.

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