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Селезнев – о трансфере в Рух: Да, уже перешел

Комментариев: 3
Украинский нападающий иронично ответил своим подписчикам.
Евгений Селезнев и Григорий Козловский
Евгений Селезнев и Григорий Козловский
instagram.com/e_seleznev

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев, недавно покинувший турецкий Карабюкспор, отдыхает вместе с президентом винникивского Руха Григорием Козловским.

Селезнев сделал фото с Козловским, своим сыном и героями 80-х – группой Boney M.

Подписчики форварда в комментариях к фото спросили Евгения о переходе в Рух, на что экс-форвард Днепра и Шахтера самоиронично ответил: "Да, уже перешел".

Ранее сообщалось, что Селезнев попал в сферу интересов Гезтепе.

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Теги: Евгений Селезнев, Рух Винники, Григорий Козловский, фото, вне игры, футбол
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Комментариев (3)
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ZOBOV83    02.01.2018, 23:18
Оценка:  0
ZOBOV83
ашотакоэ))) помощь по заработку пришла вааще неожиданно))) не рАстов ни казань не дали контрактов??? довы;;бывался пиз""""няря
гость  (аноним)  02.01.2018, 22:43
Оценка:  +1
гость
чмошник обоссаный
гость  (аноним)  02.01.2018, 21:18
Оценка:  +4
гость
ПерешОл ! Гениально, что тут еще скажешь !
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